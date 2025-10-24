In cantina aveva 14 biciclette rubate gambiano denunciato | tradito dal Gps

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato, nella giornata di giovedì 23 ottobre, ha denunciato in stato di libertà un cittadino gambiano di 34 anni, gravemente indiziato del reato di ricettazione, a seguito del ritrovamento di una bicicletta elettrica rubata e di ulteriori tredici biciclette di sospetta provenienza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

