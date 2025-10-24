In bici fino a Cervia il ministero investe sulla ciclabile del mare sulla Cervese | ecco 150 mila euro
Il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che assegna nuove risorse a Forlì, precisamente 150 mila euro, per la realizzazione del terzo stralcio del progetto della pista ciclabile bidirezionale lungo la via Cervese da Forlì a Cervia. “Ora è nero su bianco", annuncia il parlamentare Jacopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
