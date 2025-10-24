In arrivo 1,7 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galeotto è stato il finanziamento ministeriale, assegnato alla Regione, di 2.450.000 euro, "che premia e rafforza – ha annunciato il sindaco Andrea Biancani – il ruolo di Pesaro come città della bicicletta. Infatti le nuove risorse daranno avvio a nuovi interventi su 12 km di piste ciclabili, tra Colombarone e Fosso Sejore". La notizia arriva dopo l’approvazione in Giunta del documento che prevede la realizzazione e la gestione dei tratti della europea Ciclovia Adriatica, in città. "Dei nuovi fondi disponibili – spiega l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci – 1.750.000 euro saranno riservati per la costruzione di nuovi tratti ciclabili e 700. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in arrivo 17 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo 1,7 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina

Altri contenuti sullo stesso argomento

arrivo 17 milioni euroOspedali, via ai lavori. In arrivo 17 milioni per la riqualificazione - Un piano di investimenti da 17 milioni di euro è pronto a dare nuova linfa alla sanità dell’Alto Milanese. Scrive msn.com

arrivo 17 milioni euroBtp Valore, arriva un maxi-ordine da 17,7 milioni. Ecco quanto intascherà ogni tre mesi il Paperone - In quattro giorni l’emissione del titolo di Stato ha registrato oltre 200 acquisti milionari. milanofinanza.it scrive

arrivo 17 milioni euroScala: in arrivo 1,46 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone di Prestofe - Sarà destinato alla messa in sicurezza del costone roccioso di Prestofe, nella frazione di Pontone. Lo riporta ilvescovado.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivo 17 Milioni Euro