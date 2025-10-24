In arrivo 1,7 milioni di euro per fare nuovi tratti di ciclabile cittadina
Galeotto è stato il finanziamento ministeriale, assegnato alla Regione, di 2.450.000 euro, "che premia e rafforza – ha annunciato il sindaco Andrea Biancani – il ruolo di Pesaro come città della bicicletta. Infatti le nuove risorse daranno avvio a nuovi interventi su 12 km di piste ciclabili, tra Colombarone e Fosso Sejore". La notizia arriva dopo l’approvazione in Giunta del documento che prevede la realizzazione e la gestione dei tratti della europea Ciclovia Adriatica, in città. "Dei nuovi fondi disponibili – spiega l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci – 1.750.000 euro saranno riservati per la costruzione di nuovi tratti ciclabili e 700. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
