Imprese ‘best performer’ della Romagna premiato il gruppo Sgr

Riminitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Società Gas Rimini ha ricevuto il premio che individua le mille impresebest performer’ della Romagna. Promosso dal centro studi Italy Post e dall’inserto L’Economia del Corriere della Sera, fotografa i bilanci delle imprese della Romagna che tra il 2021 e il 2023 hanno performato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

