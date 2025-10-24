Imprenditori foggiani pronti a investire in ‘Puglia Sky’ | Se riusciamo a capire ci siamo anche noi

L’operazione Puglia Sky, al momento, sarebbe alquanto imperscrutabile per gli imprenditori foggiani pronti a investire nella compagnia aerea regionale di cui si fa un gran parlare negli ultimi tempi. Alcuni industriali di Capitanata, capeggiati dal presidente di Confindustria Foggia Potito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

Stefano Sebastiano è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE Foggia - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Sebastiano è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE #Foggia Vai su X

Balneari pronti a investire 1 milione. In cambio concessione per 20 anni - L’escamotage è per evitare le aste La notizia, rimasta finora sotto traccia, è di quelle che hanno già causato un discreto ... lanazione.it scrive