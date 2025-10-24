Imprenditore legato alla camorra con interessi in Emilia Romagna | confiscati due yacht

Confisca beni a un imprenditore legato a un clan del Napoletano con interessi economici in Emilia Romagna. Il provvedimento è stato emesso nel 2023 dalla Corte di Appello di Napoli riguarda una società campana, risultata nella disponibilità, attraverso una prestanome, dell’imprenditore ritenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Camorra di Sant'Antimo, confiscati 2 yacht di 10 metri all'imprenditore - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Napoli, ... Lo riporta internapoli.it

Appalti e camorra, Nicola Ferraro torna libero: annullata l’ordinanza per l’imprenditore - È stato scarcerato Nicola Ferraro, imprenditore ed ex consigliere regionale Udeur, arrestato lo scorso 9 settembre nell'ambito di una indagine della Direzione Distrettuale Antimafia su un presunto ... Lo riporta fanpage.it

Confiscati beni per 38 milioni a imprenditore vicino a clan camorra - NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di FInanza Napoli e Bologna ha eseguito un provvedimento di confisca avente ad oggetto un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di circa 38 milioni di euro. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it