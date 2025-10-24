Imprenditore legato alla camorra con interessi in Emilia Romagna | confiscati due yacht

24 ott 2025

Confisca beni a un imprenditore legato a un clan del Napoletano con interessi economici in Emilia Romagna. Il provvedimento è stato emesso nel 2023 dalla Corte di Appello di Napoli riguarda una società campana, risultata nella disponibilità, attraverso una prestanome, dell’imprenditore ritenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

