Impianto sportivo di via Potenza bloccato l’Adoc | Uno spreco di fondi pubblici

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un centro sportivo polifunzionale completamente terminato, collaudato e costato ingenti somme di denaro pubblico, resta inspiegabilmente inattivo da quasi due anni. È questa la situazione della nuova struttura di via Potenza a Lecce, denunciata pubblicamente da Alessandro Presicce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Lecce, scoppia la polemica sul Centro sportivo di via Potenza - Il centro sportivo di via Potenza, finito ad aprile 2024, è fermo da un anno, con costi di manutenzione che cominciano a pesare sulle casse comunali. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Impianto Sportivo Via Potenza