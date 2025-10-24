Impianti dentali più rapidi grazie a rigenerazione di osso e gengive

Rigenerare osso e gengive con cellule staminali, piastrine e gel bioattivi oggi significa, in casi selezionati, tagliare l'attesa per gli impianti fino a cinque mesi. Il tema è al centro del Joint Meeting Osteology–SIdP di Firenze (23-25 ottobre 2025), dove clinica e ricerca convergono su approcci capaci di accelerare una guarigione davvero naturale.

