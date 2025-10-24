Impegno per proibitivo per l' Unieuro 2.015 lungo viaggio a Brindisi La gestione dell' emotività avrà un ruolo importante

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la classifica piange, l'Unieuro 2.015 dovrà fare i conti con un impegno decisamente proibitivo per la settima di campionato. Sabato sera, con palla a due alle 20,30, la squadra di coach Antimo Martino sfiderà in trasferta la corazzata Brindisi, prima in classifica. “Brindisi sta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

impegno proibitivo unieuro 2015Impegno per proibitivo per l'Unieuro 2.015, lungo viaggio a Brindisi. "La gestione dell'emotività avrà un ruolo importante" - 015 dovrà fare i conti con un impegno decisamente proibitivo per la settima di campionato. Si legge su forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Impegno Proibitivo Unieuro 2015