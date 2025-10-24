Impegnati 90 agenti per la sicurezza
Saranno più di 90 gli agenti di Polizia locale impegnati durante i giorni della manifestazione per garantire la massima sicurezza dei presenti, coordinati con questura e prefettura. Alcune pattuglie vigileranno sul transito veicolare e sul rispetto dei divieti, altre saranno impiegate per gestire i flussi di visitatori, in particolare nella zona della stazione ferroviaria dove saranno concentrate diverse unità. Particolare attenzione sarà poi riservata agli accessi al centro storico e al sequestro degli oggetti appuntiti. Non mancheranno poi i controlli all’interno della fiera, con operatori specializzati incaricati di monitorare merci e temporary store, onde evitare la vendita di prodotti contraffatti o privi di certificazione europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
