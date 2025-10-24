Immigrazione e accoglienza un' analisi del fenomeno con la proiezione del documentario Real people

Officina delle Idee e la Caritas Forlì-Bertinoro promuovono un evento pubblico di riflessione e dialogo: "Real people: Sentire l'altro, costruire ponti", in programma martedì 4 novembre al Volume Bar. L'iniziativa nasce dalla comune missione di contrastare l'indifferenza e stimolare la comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

