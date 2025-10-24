Immenso Vincenzo Grifo! La punizione è perfetta e il Friburgo vola

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friburgo non sbaglia e vince 3-0 in casa contro l'Utrecht. A trascinare i tedeschi la punizione di Vincenzo Grifo. Il Friburgo sale a sette punti nella League phase dell'Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

