I’m Curious Johnny presentato alla Festa del cinema di Roma è già il documentario più divertente del secolo

Alla Festa del cinema di Roma è appena passato il documentario I’m Curious Johnny diretto da Julien Temple, il regista di La grande truffa del Rock 'n' Roll e Absolute Beginners. Il protagonista è Johnny Pigozzi che magari non avete mai sentito nominare. Eppure a Hollywood lo conoscono (quasi) tutti e in tantissimi si sono fatti un selfie con lui. Classico personaggio bigger than life, Pigozzi nasce nel 1952 - nome all’anagrafe Jean Pigozzi – da genitori torinesi, cresce a Parigi, studia ad Harvard, fin da ragazzo vive un po’ qua un po’ là tra Stati Uniti, Antibes, Panama, Roma e Parigi, ovviamente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

