Ileana della Corte ecco i gioielli ispirati all’atmosfera magica di Venezia

Ildenaro.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande affluenza ieri, mercoledì 22 ottobre, nella maison di Via Calabritto 16, in occasione della presentazione della nuova collezione Venezia, ispirata allatmosfera magica della città, alla sua eleganza e alla sua storia. All’evento erano presenti amici, clienti e le testimonial della collezione, Bianca Pesante e Roberta Buoncammino. Tutti gli ospiti hanno ricevuto come gift una collana con laccio in cuoio e il ciondolo della linea San Marco, parte della nuova collezione, insieme a un pass esclusivo per accedere al secret party che si è svolto, dopo l’evento in gioielleria, presso l’adiacente ristorante Casa Vittoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

