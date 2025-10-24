Il voto 5 Stelle su Conte Riconferma scontata Ma resta il nodo delusi
Roma, 24 ottobre 2025 – Un uomo solo al comando. Da oggi, gli iscritti del M5s sono chiamati a votare, rigorosamente on line, la conferma di Giuseppe Conte a presidente del Movimento dopo quattro anni dalla sua prima elezione. Sullo sfondo un altro voto, che potrebbe rivelarsi esiziale per gli stellati, ovvero quello del 23 e 24 novembre in Campania, dove l’ex presidente della Camera e volto storico del Movimento, Roberto Fico, guida la coalizione di centrosinistra per succedere al dem Vincenzo De Luca. Fico non può perdere, ne va non solo del futuro del campo largo, ma anche della tenuta dello stesso M5s, che in caso di un risultato sotto il 10% vedrebbe riaprire lo scontento che cova nella base e a cui ha dato voce, prima di dimettersi da vicepresidente, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
