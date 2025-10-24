Il volto che non c’era | Aisha Gaban presentatrice IA di Channel 4
Il volto sorridente che ha guidato l’inchiesta sembrava reale. Solo all’ultimo secondo ha ammesso di non esistere. Con quell’ammissione, Channel 4 ha trasformato un documentario sul lavoro in un test di fiducia collettivo, capace di scuotere chi guarda e di costringerci a fare i conti con l’Intelligenza Artificiale. Un volto che non esiste: la rivelazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
