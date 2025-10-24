Il villaggio sportivo a San Giuliano apre il weekend della Maratona

Veneziatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia il lungo fine settimana della 39^ Wizz Air Venicemarathon, in vista delle gare che si svolgeranno domenica 26 ottobre. È aperto da oggi, venerdì, il villaggio sportivo al parco San Giuliano di Mestre che ospita oltre 100 espositori (aziende, istituzioni, charities) e un ricco programma di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

