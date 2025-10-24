Una prestazione comunque positiva contro l’Inter, sotto certi punti di vista, non faceva davvero immaginare una figuraccia come quella di giovedì, una sconfitta contro il piccolo Viktoria Plzen meritata per atteggiamento, gioco ed occasioni in relazione ai valori in campo. I cechi fanno la storia trovando una vittoria in trasferta in Italia che mancava dal lontano febbraio 2013, quando inflissero un pesante 0-3 al Napoli di Walter Mazzarri e dei vari Pandev, Hamsik e Cavani. Onore all’avversario, che come quella volta, nell’allora stadio San Paolo, ha però trovato di fronte una squadra che non ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Viktoria Plzen fa la storia, la Roma al terzo ko di fila in casa: l'ultima volta nel 2011