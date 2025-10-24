Il Viktoria Plzen fa la storia la Roma al terzo ko di fila in casa | l’ultima volta nel 2011

Sololaroma.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prestazione comunque positiva contro l’Inter, sotto certi punti di vista, non faceva davvero immaginare una figuraccia come quella di giovedì, una sconfitta contro il piccolo Viktoria Plzen meritata per atteggiamento, gioco ed occasioni in relazione ai valori in campo. I cechi fanno la storia trovando una vittoria in trasferta in Italia che mancava dal lontano febbraio 2013, quando inflissero un pesante 0-3 al Napoli di Walter Mazzarri e dei vari Pandev, Hamsik e Cavani. Onore all’avversario, che come quella volta, nell’allora stadio San Paolo, ha però trovato di fronte una squadra che non ha opposto resistenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

il viktoria plzen fa la storia la roma al terzo ko di fila in casa l8217ultima volta nel 2011

© Sololaroma.it - Il Viktoria Plzen fa la storia, la Roma al terzo ko di fila in casa: l’ultima volta nel 2011

Altri contenuti sullo stesso argomento

Michal Strnad acquisisce il Viktoria Plzen - Michal Strnad, proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG entra nel capitale del Viktoria Plzen attraverso la sua società Palatua a. sport.sky.it scrive

viktoria plzen fa storiaRoma-Viktoria Plzen 1-2: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini perde la seconda gara in casa, battuto dal Viktoria Plzen 2- Scrive sport.sky.it

viktoria plzen fa storiaRoma-Viktoria Plzen, le pagelle: Dovbyk, cent’anni di solitudine, Ziolkowski amaro. Dybala, 200 di rabbia - Viktoria Plzen, le pagelle: Dovbyk, cent’anni di solitudine, Ziolkowski amaro. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viktoria Plzen Fa Storia