Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate anche su gruppi WhatsApp. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il video degli abusi su una 12enne nelle chat a Sulmona: in carcere tre ragazzi, un maggiorenne e due minorenni