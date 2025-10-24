Il video degli abusi su una 12enne nelle chat a Sulmona | in carcere tre ragazzi un maggiorenne e due minorenni
Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate anche su gruppi WhatsApp. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione di materiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
