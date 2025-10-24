Il vicariato di Tresivio è pronto ad accogliere il cardinale Oscar Cantoni
Sarà il Vicariato di Tresivio ad accogliere la prossima visita pastorale del Vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni. Il Vicariato conta poco più di 14mila abitanti in 3 comunità pastorali e 3 parrocchie. I sacerdoti sono una decina, fra loro anche i frati della “Fraternità Santo Spirito” che. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
