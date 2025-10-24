Il vento sferza l’Irpinia albero cade sulla provinciale 58

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di oggi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti nel territorio di Greci, dove, a causa del forte vento che da ore soffia sull’area, un albero è improvvisamente caduto sulla carreggiata della SP 58. L’episodio, che si è verificato in un tratto di strada particolarmente esposto alle raffiche, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, in quel momento non transitavano veicoli e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della rimozione dell’albero e della messa in sicurezza dell’area, mentre i Carabinieri hanno regolato la viabilità e verificato le condizioni del manto stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il vento sferza l’Irpinia, albero cade sulla provinciale 58

