Il turno di notte | al Teatro Nuovo di Salerno lo spettacolo di Francese
Appuntamento con lo spettacolo "Il turno di notte" al Teatro Nuovo di Salerno. Le rappresentazioni sono in programma per sabato 25 ottobre alle ore 21.00 e domenica 26 ottobre alle ore 18.30. Lo spettacolo è inserito nel Cartellone Comico del teatro.Lo spettacoloLo spettacolo, scritto e diretto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buon venerdì dalla #squadravolante del turno di notte della #questuradibelluno. Dopo la pioggia di ieri ecco un magnifico cielo stellato #essercisempre #poliziadistato #@poliziadistato - facebook.com Vai su Facebook
Turno di notte. - X Vai su X
"Il turno di notte": al Teatro Nuovo di Salerno lo spettacolo di Francese - Appuntamento con lo spettacolo "Il turno di notte" al Teatro Nuovo di Salerno. Riporta salernotoday.it