Il tricolore di Santanchè la smorfia di Salis la maschera di Mattarella Queste le avete viste?

Formiche.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni ha spento lo scorso 22 ottobre 3 candeline, diventando il terzo governo più longevo della Storia della Repubblica italiana. Non sono mancati, nel corso di questi tre anni, momenti fotograficamente memorabili ( qui se ne possono trovare alcuni ), e anche questa settimana non è stata da meno. Tra i tanti esponenti di governo e di maggioranza presenti a Washington alle ceclebrazioni per i 50 anni della Niaf c’era anche la ministra del Turismo Daniela Santnchè con l’immancabile tricolore. Intanto a Roma si celebrava la tanto attesa convention dei civici riformisti di Alessandro Onorato, a cui ha partecipato la neo-sindaca di Genova Silvia Salis, pizzicata da Pizzi. 🔗 Leggi su Formiche.net

il tricolore di santanch232 la smorfia di salis la maschera di mattarella queste le avete viste

© Formiche.net - Il tricolore di Santanchè, la smorfia di Salis, la maschera di Mattarella. Queste le avete viste?

Altri contenuti sullo stesso argomento

tricolore santanch232 smorfia salisIl tricolore di Santanchè, la smorfia di Salis, la maschera di Mattarella. Queste le avete viste? - Il governo Meloni ha spento lo scorso 22 ottobre 3 candeline, diventando il terzo governo più longevo della Storia della Repubblica italiana. Lo riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Tricolore Santanch232 Smorfia Salis