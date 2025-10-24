Il tricolore di Santanchè la smorfia di Salis la maschera di Mattarella Queste le avete viste?

Il governo Meloni ha spento lo scorso 22 ottobre 3 candeline, diventando il terzo governo più longevo della Storia della Repubblica italiana. Non sono mancati, nel corso di questi tre anni, momenti fotograficamente memorabili ( qui se ne possono trovare alcuni ), e anche questa settimana non è stata da meno. Tra i tanti esponenti di governo e di maggioranza presenti a Washington alle ceclebrazioni per i 50 anni della Niaf c’era anche la ministra del Turismo Daniela Santnchè con l’immancabile tricolore. Intanto a Roma si celebrava la tanto attesa convention dei civici riformisti di Alessandro Onorato, a cui ha partecipato la neo-sindaca di Genova Silvia Salis, pizzicata da Pizzi. 🔗 Leggi su Formiche.net

