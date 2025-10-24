Il Tribunale Permanente dei Popoli torna a Palermo per giudicare le violazioni dei diritti umani dei migranti nel Maghreb
Dal 23 al 25 ottobre 2025, il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) terrà la sua 56ª sessione a Palermo, dedicata alle violazioni dei diritti umani dei migranti da parte degli Stati del Maghreb, dell’Unione Europea e di alcuni suoi Stati membri.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
