Il Tribunale Permanente dei Popoli torna a Palermo per giudicare le violazioni dei diritti umani dei migranti nel Maghreb

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 al 25 ottobre 2025, il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) terrà la sua 56ª sessione a Palermo, dedicata alle violazioni dei diritti umani dei migranti da parte degli Stati del Maghreb, dell’Unione Europea e di alcuni suoi Stati membri.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

