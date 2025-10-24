Il tramadolo in strada a 5 euro a pasticca | ecco come l' antidolorifico usato come droga è arrivato a Parma
La piazza di spaccio di Parma è una delle più dinamiche del Nord Italia. I consumatori possono trovare tutto quello che desiderano, compresi i farmaci che vengono utilizzati come droga, a partire dal fentanyl. Esiste un commercio anche di un altro farmaco che viene sempre più spesso utilizzato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
