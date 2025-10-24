Il toro che forse non è un toro continua la sua fuga per le strade della Brianza

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il toro continua la sua fuga. E con una grossa novità. L’animale scappato dal macello in Brianza martedì 21 ottobre e che tanta apprensione sta dando agli abitanti sia della provincia di Monza che di Lecco, essendo fuggito in territorio ‘di confine’, potrebbe non essere un toro. Cosa era. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

