Il testimone? Non c’entra Lovati ecco cosa penso La rivelazione di Sempio sullo scontrino

Esiste o non esiste davvero il supertestimone che avrebbe rivelato agli inquirenti la presunta natura dello scontrino presentato da Andrea Sempio nel 2017? Nelle indagini sul delitto di Garlasco è l’argomento di maggiore interesse in questi giorni: si dice - ma non ci sono certezze né conferme della procura - che qualcuno abbia contestato la veridicità dello scontrino che attesterebbe che l’indagato, nella mattinata del 13 agosto 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, si fosse recato a Vigevano. Lo scontrino, va ricordato, non contiene la targa dell’automobile stallata. “ Sono curioso di vedere come lo documenterà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Il testimone? Non c’entra Lovati, ecco cosa penso”. La rivelazione di Sempio sullo scontrino

