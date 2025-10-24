Il Teatro Giordano perde 174 posti | I lavori termineranno entro 60 giorni
Termineranno entro 60 giorni i lavori di ripristino della completa funzionalità del Teatro Umberto Giordano. A comunicare il cronoprogramma è il Comune di Foggia. Da Palazzo di Città oggi arrivano alcune precisazioni in merito alla riduzione temporanea della capienza.La ricostruzione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
