Il Teatro Giordano perde 174 posti | I lavori termineranno entro 60 giorni

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termineranno entro 60 giorni i lavori di ripristino della completa funzionalità del Teatro Umberto Giordano. A comunicare il cronoprogramma è il Comune di Foggia. Da Palazzo di Città oggi arrivano alcune precisazioni in merito alla riduzione temporanea della capienza.La ricostruzione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

