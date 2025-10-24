Il Tar sospende l’ordinanza del Comune | l’antenna di San Leone resta al suo posto
Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l’ordinanza del Comune delle scorse settimane che imponeva la rimozione dell’antenna di quasi trenta metri installata all’interno di un posteggio privato in viale dei Pini, a San Leone.Spunta un'antenna gigante all'ingresso di San Leone, il sindaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
