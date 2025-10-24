Un giovane talento del canto. Dopo aver vinto il concorso “The voice of Mediglia”, il contest estivo nato dalla collaborazione tra il Comune di Mediglia e la sezione locale della Pro Loco, ora Giada Tanfoglio, 28 anni, ha esordito sulla scena musicale col suo primo singolo, " Ho imparato a perderti ", disponibile dal 17 ottobre su tutte le principali piattaforme musicali. Un brano nato grazie alla collaborazione e al supporto del cantautore medigliese Roby Cantafio, che ha lo ha scritto e prodotto. Incentrata sulla fine di un amore, "la canzone vuole comunque trasmettere un messaggio positivo, di rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il talento del canto Giada Tanfoglio esordisce con il suo primo singolo