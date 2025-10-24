Il talento del canto Giada Tanfoglio esordisce con il suo primo singolo
Un giovane talento del canto. Dopo aver vinto il concorso “The voice of Mediglia”, il contest estivo nato dalla collaborazione tra il Comune di Mediglia e la sezione locale della Pro Loco, ora Giada Tanfoglio, 28 anni, ha esordito sulla scena musicale col suo primo singolo, " Ho imparato a perderti ", disponibile dal 17 ottobre su tutte le principali piattaforme musicali. Un brano nato grazie alla collaborazione e al supporto del cantautore medigliese Roby Cantafio, che ha lo ha scritto e prodotto. Incentrata sulla fine di un amore, "la canzone vuole comunque trasmettere un messaggio positivo, di rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
