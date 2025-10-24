Il Surrealismo Dark di Issy Wood tra oggetti in disuso ed ermetica critica alla società consumistica

Alcuni artisti hanno bisogno di osservare la realtà da un punto di vista distaccato, di compiere una sagace analisi di quelle pieghe delle abitudini contemporanee a cui non possono fare sconti, che devono necessariamente mettere in luce per poter poi far fuoriuscire sulle loro opere tutta quella critica alle falle esistenziali, alle carenze che vengono colmate in maniera superficiale allontanando dall’interiorità. Tra questi autori ve ne sono alcuni che scelgono di raccontare il proprio punto di vista attraverso l’ombra, mostrando una figurazione polverosa, misteriosa e sottilmente inquietante esattamente perché è quella la sensazione che ricevono dall’ambiente in cui sono immersi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

