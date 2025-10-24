Il suono del silenzio | l’evitamento dei media di Lionel Messi sta influenzando la sua era MLS

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Messi ha firmato un prolungamento di contratto triennale con l’Inter Miami, prolungando la sua permanenza nella Major League Soccer fino alla fine del 2028, quando compirà 41 anni. Ma anche se la lega celebra il mantenimento della sua stella più grande, il suo silenzio fuori dal campo continua a sollevare dubbi su quanto sia visibile la risorsa più preziosa della MLS nell’affollato panorama sportivo statunitense. Da quando è arrivato nel 2023, Messi è stato tutto ciò che la Major League Soccer avrebbe potuto sperare sul campo. È stato produttivo, decisivo e trasformativo per la neonata Inter Miami, regalando momenti di brillantezza che aiutano a giustificare il massiccio investimento della MLS su di lui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

