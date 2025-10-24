Il solito Bublik | servizio da sotto e fischi dagli spalti E Sinner

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, il solito Alexander Bublik sorprende Jannik Sinner con una battuta da sotto che diventa ace. Ma l'azzurro non trema e in Austria vola in semifinale dopo 2 set (6-4 6-4). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il solito bublik servizio da sotto e fischi dagli spalti e sinner

© Gazzetta.it - Il solito Bublik: servizio da sotto e fischi dagli spalti. E Sinner...

Scopri altri approfondimenti

Bublik perde il tie-break in modo incredibile: dal raccattapalle disturbatore alla battuta da sotto - Vedi la rivincita di Nardi su Fucsovics, ma anche quello che è successo nella partita tra Bublik e Auger- Si legge su corrieredellosport.it

Alexander Bublik, chi è l'avversario di Jannik Sinner agli ottavi di Halle: odio per il tennis, servizi da sotto, racchette spaccate - Quarti di finale di Miami, 2021, Jannik numero 31 del mondo e in rampa di lancio, poi finalista (sconfitto) in quel ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Solito Bublik Servizio Sotto