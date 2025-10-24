L’ultimo desiderio di Yousaf Muhammad Ali era quello di tornare in Pakistan, dalla sua famiglia. Per questo, la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha lanciato una raccolta fondi che "serviranno a sostenere le spese per il rimpatrio della salma e, se dovessero avanzare, verranno devoluti alla famiglia per aiutarli a contrarre il debito ancora attivo". Ma chi era Ali? Era un ragazzo con un sogno nel cassetto e un passato difficile. Ali non è stato ucciso dal Mediterraneo, né dalla prigione libica, a spezzare la vita di Yousaf Muhammad Ali è stato un tumore maligno, localizzato nella colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno interrotto di Ali . Voleva solo tornare a casa