Il sogno interrotto di Ali Voleva solo tornare a casa

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo desiderio di Yousaf Muhammad Ali era quello di tornare in Pakistan, dalla sua famiglia. Per questo, la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha lanciato una raccolta fondi che "serviranno a sostenere le spese per il rimpatrio della salma e, se dovessero avanzare, verranno devoluti alla famiglia per aiutarli a contrarre il debito ancora attivo". Ma chi era Ali? Era un ragazzo con un sogno nel cassetto e un passato difficile. Ali non è stato ucciso dal Mediterraneo, né dalla prigione libica, a spezzare la vita di Yousaf Muhammad Ali è stato un tumore maligno, localizzato nella colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il sogno interrotto di ali voleva solo tornare a casa

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno interrotto di Ali . Voleva solo tornare a casa

Approfondisci con queste news

sogno interrotto ali volevaIl sogno interrotto di Ali . Voleva solo tornare a casa - Per questo, la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha lanciato una raccolta fondi che "serviranno a ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sogno Interrotto Ali Voleva