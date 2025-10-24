Il SIULM Marina Marinai e Finanziaria | il Governo consideri i militari con i fatti
Tarantini Time Quotidiano Si rincorrono notizie non soddisfacenti in merito alla manovra finanziaria e, in particolare, alle misure necessarie per migliorare le condizioni di lavoro e il benessere dei militari: assenza di risorse adeguate e, soprattutto, nessuna risposta concreta su nuovo contratto, indennità e pensioni. Il SIULM Marina (Sindacato Unitario Lavoratori Militari) negli ultimi incontri istituzionali, ma anche in occasione di pubbliche prese di posizione, ha chiesto al Governo di ricevere le parti sociali, così come peraltro è previsto dalla Legge, una richiesta che ora rinnova con forza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
