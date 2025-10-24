Il sistema carcerario israeliano per i palestinesi è lo specchio di uno Stato malato

“È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo della felicità o al minimo d’infelicità possibile, per parlare secondo tutt’i calcoli dei beni e dei mali della vita” Cesare Beccaria – Dei delitti e delle pene. La frase attribuita a Voltaire, “ la civiltà di un Paese si misura dalle sue carceri “, e a Dostoevskij, “il grado di civiltà di una società si misura entrando nelle sue prigioni”, vale per qualsiasi forma di stato o entità statale oggi presente sul globo. E questo vale anche per lo Stato d’Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il sistema carcerario israeliano per i palestinesi è lo specchio di uno Stato malato

