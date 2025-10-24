Il sindaco Tommasi sul progetto di riqualificazione dello stadio Bentegodi | si va verso una struttura multifunzionale

Durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì 23 ottobre, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha illustrato la posizione dell’amministrazione in merito al futuro dello stadio Marcantonio Bentegodi. Rispondendo a un’interrogazione della minoranza, Tommasi ha confermato la volontà del Comune. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il sindaco Tommasi sul progetto di riqualificazione dello stadio Bentegodi: si va verso una struttura multifunzionale - Verona è tra le città candidate ad ospitare gli Europei di calcio del 2032, ma il progetto di riqualificazione dovrebbe procedere indipendentemente dall'effettiva assegnazione ... veronasera.it scrive

Un seminario sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati: è l'ultimo confronto Giani-Tomasi - Un seminario sulla riqualificazione energetica di edifici pubblici, privati e del terzo settore dal titolo “Agire nel presente per scrivere il futuro” è in programma per domani alle 9,30 a Campo Tizzo ... Da valdinievoleoggi.it