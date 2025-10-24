Il sindaco Tommasi sul progetto di riqualificazione dello stadio Bentegodi | si va verso una struttura multifunzionale

Durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì 23 ottobre, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha illustrato la posizione dell’amministrazione in merito al futuro dello stadio Marcantonio Bentegodi. Rispondendo a un’interrogazione della minoranza, Tommasi ha confermato la volontà del Comune. 🔗 Leggi su Veronasera.it

