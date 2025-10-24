Il sindaco di Reggio Emilia Massari salva un uomo svenuto in aereo

Il primo cittadino, infettivologo in pensione, stava rientrando da una missione a Johannesburg: un cittadino svizzero ha accusato un malore e lui è intervenuto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il sindaco di Reggio Emilia Massari salva un uomo svenuto in aereo

