Il sindaco di Reggio Emilia Massari salva un uomo svenuto in aereo

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo cittadino, infettivologo in pensione, stava rientrando da una missione a Johannesburg: un cittadino svizzero ha accusato un malore e lui è intervenuto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il sindaco di reggio emilia massari salva un uomo svenuto in aereo

© Repubblica.it - Il sindaco di Reggio Emilia Massari salva un uomo svenuto in aereo

