Il sindaco chiede a Montesi di lasciare la presidenza della Pro loco

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scossone politico dopo la lettera del centrodestra sulle incompatibilità in Consiglio comunale: il consigliere Lorenzo Montesi si preparerebbe a lasciare la Pro Loco di Candelara, di cui è presidente. La decisione arriva dopo una telefonata del sindaco Biancani che, secondo quanto lo stesso Montesi ci ha confermato ieri, gli avrebbe chiesto di dimettersi per evitare ogni ombra di conflitto d’interessi con il suo ruolo istituzionale. "Ancora nulla di formale – ha spiegato Montesi –. Mi vedrò domani con il Comune, intanto ho convocato per stasera (ieri per ci legge, ndr) il consiglio della Pro Loco: ne parleremo insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il sindaco chiede a montesi di lasciare la presidenza della pro loco

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco chiede a Montesi di lasciare la presidenza della Pro loco

Approfondisci con queste news

sindaco chiede montesi lasciareIl sindaco chiede a Montesi di lasciare la presidenza della Pro loco - Scossone politico dopo la lettera del centrodestra sulle incompatibilità in Consiglio comunale: il consigliere Lorenzo Montesi si preparerebbe a ... Riporta ilrestodelcarlino.it

sindaco chiede montesi lasciareChalet, Matteo Montesi lascia già la gestione - E’ di nuovo senza un gestore lo storico chalet dei giardini Regina Margherita: Matteo Montesi, pur avendo vinto ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Chiede Montesi Lasciare