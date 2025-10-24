Scossone politico dopo la lettera del centrodestra sulle incompatibilità in Consiglio comunale: il consigliere Lorenzo Montesi si preparerebbe a lasciare la Pro Loco di Candelara, di cui è presidente. La decisione arriva dopo una telefonata del sindaco Biancani che, secondo quanto lo stesso Montesi ci ha confermato ieri, gli avrebbe chiesto di dimettersi per evitare ogni ombra di conflitto d’interessi con il suo ruolo istituzionale. "Ancora nulla di formale – ha spiegato Montesi –. Mi vedrò domani con il Comune, intanto ho convocato per stasera (ieri per ci legge, ndr) il consiglio della Pro Loco: ne parleremo insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco chiede a Montesi di lasciare la presidenza della Pro loco