Il sindacato degli attori USA si oppone alla vendita di Warner Bros | Sarebbe un disastro
La Writers’ Guild of America, che rappresenta gli sceneggiatori dell’industria cinetelevisiva statunitense e il personale delle redazioni giornalistiche americane, ha espresso una netta opposizione al possibile accordo di fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery, due tra i maggiori colossi dell’intrattenimento globale. In un comunicato congiunto diffuso dalle sezioni East e West del sindacato, la WGA ha annunciato l’intenzione di “bloccare la fusione”, spiegando che l’operazione “ sarebbe un disastro ” per il settore in molteplici aspetti. Secondo la WGA, come riporta Deadline, le ripetute fusioni e acquisizioni nell’industria dei media hanno avuto conseguenze devastanti: hanno penalizzato i lavoratori, ridotto la concorrenza, limitato la libertà di parola e bruciato centinaia di miliardi di dollari che avrebbero potuto essere investiti in crescita organica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
