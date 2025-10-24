Il Santo infame al Cine Teatro Odeon | Pier Paolo Pasolini cinquant' anni dopo
La notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 viene ucciso all’idroscalo di Ostia, in circostanze ancora in parte misteriose, uno dei più grandi intellettuali italiani di tutti i tempi: Pier Paolo Pasolini.A cinquant’anni esatti dalla sua scomparsa, va in scena al Cine-Teatro Odeon di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
