Il Santo infame al Cine Teatro Odeon | Pier Paolo Pasolini cinquant' anni dopo

Reggiotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975 viene ucciso all’idroscalo di Ostia, in circostanze ancora in parte misteriose, uno dei più grandi intellettuali italiani di tutti i tempi: Pier Paolo Pasolini.A cinquantanni esatti dalla sua scomparsa, va in scena al Cine-Teatro Odeon di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Santo Infame Cine Teatro