Il rovescio di Musetti è una spada laser | Etcheverry non può arrivarci

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Vienna. L'azzurro batte in due set anche Etcheverry (6-3 6-4) e approda ai quarti di finale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

