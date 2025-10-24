Il rovescio di Musetti è una spada laser | Etcheverry non può arrivarci
Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Vienna. L'azzurro batte in due set anche Etcheverry (6-3 6-4) e approda ai quarti di finale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
