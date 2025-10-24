Il ritorno di Tiziano Ferro | Il nuovo album dal titolo Sono un Grande

24 ott 2025

Oggi a mezzanotte, a distanza di tre anni dall’ultimo progetto, è uscito il nuovo album di Tiziano Ferro dal titolo  “Sono un Grande”,  che contiene undici canzoni tra cui   “Cuore Rotto”,  singolo che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane in radio e nelle principali piattaforme di streaming. Nuova musica che parla di rinascita e voglia di rivalsa. A distanza di anni dall’ultimo lavoro, e dopo un periodo segnato da problemi alle corde vocali e da un divorzio difficile, Tiziano Ferro è tornato con nuova musica a farci compagnia. L’album è composto da undici brani che sembrano raccontare la voglia di rinascita e rivalsa da parte dell’artista, il quale si lascia alle spalle problemi e momenti bui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

