Il ritorno di Tiziano Ferro | Il nuovo album dal titolo Sono un Grande

Oggi a mezzanotte, a distanza di tre anni dall'ultimo progetto, è uscito il nuovo album di Tiziano Ferro dal titolo "Sono un Grande", che contiene undici canzoni tra cui "Cuore Rotto", singolo che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane in radio e nelle principali piattaforme di streaming. Nuova musica che parla di rinascita e voglia di rivalsa. A distanza di anni dall'ultimo lavoro, e dopo un periodo segnato da problemi alle corde vocali e da un divorzio difficile, Tiziano Ferro è tornato con nuova musica a farci compagnia. L'album è composto da undici brani che sembrano raccontare la voglia di rinascita e rivalsa da parte dell'artista, il quale si lascia alle spalle problemi e momenti bui.

