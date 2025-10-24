Il ritorno di Johnny Depp al cinema Hollywood lo riaccoglie con ‘Canto di Natale’
(Adnkronos) – Johnny Depp torna a Hollywood. Dopo anni di esclusione dai grandi set a causa delle vicende giudiziarie con l'ex moglie Amber Heard, l'attore sembra pronto a riconquistare il cinema americano. Depp, diventato un volto simbolo del cinema indipendente europeo negli ultimi anni, sarebbe in trattative avanzate con Paramount per interpretare Ebenezer Scrooge nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
