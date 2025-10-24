Il ritorno dell’ora solare | quando cambia e come influisce sul corpo umano

Mondouomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arrivo dellora solare è uno di quei cambiamenti stagionali che, ogni anno, segnano il passaggio verso giornate più corte e serate più lunghe. Nel 2025, come di consueto, lo spostamento avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando alle 3:00 del mattino si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle 2:00. Questo regime rimarrà in vigore fino alla domenica 30 marzo 2026, quando si tornerà all’ora legale. Il cambio, apparentemente tecnico, porta con sé effetti concreti che molti uomini percepiscono soprattutto nelle prime settimane. L’ora solare, infatti, anticipa il calar del sole e induce L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

il ritorno dell8217ora solare quando cambia160e come influisce160sul corpo umano

© Mondouomo.it - Il ritorno dell’ora solare: quando cambia e come influisce sul corpo umano.

Altre letture consigliate

Ora solare 2025, lancette indietro di un'ora: quando arriva? Si dormirà un'ora in più - Il ritorno all’ora solare rappresenta da sempre un segnale dell’arrivo dell’inverno e comporta un cambiamento nelle nostre abitudini quotidiane. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Dell8217ora Solare Cambia160e