L’arrivo dell’ora solare è uno di quei cambiamenti stagionali che, ogni anno, segnano il passaggio verso giornate più corte e serate più lunghe. Nel 2025, come di consueto, lo spostamento avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando alle 3:00 del mattino si dovranno spostare le lancette indietro di un’ora, tornando così alle 2:00. Questo regime rimarrà in vigore fino alla domenica 30 marzo 2026, quando si tornerà all’ora legale. Il cambio, apparentemente tecnico, porta con sé effetti concreti che molti uomini percepiscono soprattutto nelle prime settimane. L’ora solare, infatti, anticipa il calar del sole e induce L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Il ritorno dell’ora solare: quando cambia e come influisce sul corpo umano.