Il reverendo anglicano Marcus Walker | L’unità dei cristiani il primo pensiero di re Carlo III
L’incontro tra il Papa e il sovrano “ il segnale che ciò che ci unisce è decisamente superiore a quanto ci divide”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
