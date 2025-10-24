il retail resiste al via la rigenerazione dei centri

Il settore delle vendite al dettaglio si presenta stabile, nonostante le incertezze che ne minano i risultati. È quanto emerso nel corso del 23esimo ’Retail&Real estate Italia’ di Confimprese che si è tenuto a Rimini ieri. In Italia i centri commerciali sono un migliaio, a cui si aggiungono 341 parchi commerciali all’aperto. Il settore è ormai maturo e consolidato tanto che le nuove aperture sono contate. Nei prossimi tre anni se ne stimano sette: il Nuovo distretto telematico a Genova, il Fass shopping centre a Elmas (Cagliari), il City Mall a Gallarate (Varese), la Galleria Porta Vittoria a Milano, l’Iper Tosano a Brescia, il Centro Commerciale Messina e il Milanord a Cinisello Balsamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

