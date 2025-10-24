Il re della tavola è pronto Si apre ’Volterragusto’ Spazio a tipicità ed eventi
Torna per la stagione autunnale la nuova attesissima edizione di Volterragusto, la rassegna gastronomica dedicata alla buona tavola che dal 2005 accompagna la storica Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’ Alta Val di Cecina, unendo specialità enogastronomiche e divertimento. Due fine settimana, dal 25 al 26 ottobre e dal 1 al 2 novembre, per scoprire la splendida roccaforte etrusca e immergersi nella storia millenaria di Volterra. A fare gli onori di casa sarà come sempre il tartufo bianco, protagonista della 27ª edizione della mostra-mercato, affiancato da una selezione di prodotti locali: salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e molte altre eccellenze regionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
