il ravenna studia le trappole di birindelli

Davide contro Golia o quasi. Il Ravenna, secondo della classe a quota 24, in condominio con l’Ascoli, e a -3 dall’Arezzo capolista, affila le armi per la sfida di domenica a Piancastagnaio, comune di 3.800 anime, alle pendici del monte Amiata, in provincia di Siena. I giallorossi – Di Marco unico forfait, ma al probabile rientro dalla prossima settimana – rendono visita alla Pianese, che è l’espressione del comune più piccolo d’Italia con una squadra di calcio professionistica. Non tragga in inganno questo dettaglio, perché la Pianese è al 3° campionato di serie C della propria storia, il 2° consecutivo, dopo il brillante 8° posto della passata stagione, caratterizzato dall’eliminazione al 2° turno dei playoff a girone, 2-1 contro il Pescara, poi promosso in B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

