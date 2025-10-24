Il rapinatore seriale d’appartamenti Aggredì una donna ora è fuggito
Confermata in appello la condanna a 4 anni e mezzo di carcere per le rapine seriali notturne nelle abitazioni al 35enne sudamericano, che però nel frattempo risulta latitante perché è scappato dalla comunità di recupero per tossicodipendenti dove aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Il 35enne è ritenuto uno della banda dei “topi“ di appartamento che nel giugno dell’anno scorso aveva preso di mira le case di Biassono, con un tentativo di furto e altri due portati a termine, tra cui uno ai danni di una 83enne che stava dormendo e quello che si è trasformato in rapina in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che aveva rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Pomezia, era l’incubo delle farmacie comunali: arrestato rapinatore seriale https://ilfaroonline.it/2025/10/23/pomezia-era-lincubo-delle-farmacie-comunali-arrestato-rapinatore-seriale/621544/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronac - X Vai su X
Era diventato un incubo per dipendenti e clienti: ecco come agiva il rapinatore seriale che "amava" le farmacie comunali di Pomezia - facebook.com Vai su Facebook
Rapinatore seriale a Perugia, chiesta la custodia cautelare in carcere - Un ladro seriale, già noto alle forze dell’ordine per oltre dieci episodi di furto, torna al centro di un’inchiesta della Procura di Perugia. Segnala ilmessaggero.it
Il rapinatore seriale di Torpignattara, due colpi a distanza ravvicinata. Fine dell'incubo dei commercianti - Un rapinatore seriale, diventato l'incubo di negozi e supermercati di Torpignattara. Secondo romatoday.it
Rapine alle poste da Centocelle al Don Bosco: preso il "rapinatore con il cappellino da baseball" - Finisce in manette il rapinatore seriale che, nelle ultime due settimane, ha messo a segno ben cinque colpi tra uffici postali e istituti bancari, agendo tra Roma e la provincia di Viterbo. romatoday.it scrive